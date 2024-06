Bo do leta 2026 zaživel nov sistem helikopterske nujne medicinske pomoči?

"15 let se že pogovarjamo o neurejenem sistemu helikopterske nujne medicinske pomoči, sedaj bo končno drugače," obljublja notranji minister Boštjan Poklukar. Do leta 2026 bi tako lahko zaživel nov sistem, kjer bi HNMP delovala kot organizacijska enota znotraj letalske policijske enote. Vlada se je namreč vendarle odločila za nakup dveh novih helikopterjev, za katera bo na voljo proračunska rezerva v višini slabih osem milijonov evrov. Del denarja bo namenjen še gradnji infrastrukture na letališčih in pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo na mariborskem letališču.