Socialno ogroženi in gospodarstvo se lahko nadejajo pomoči države. Vlada je v četrtek sprejela ukrepe zaradi naraščajočih cen elektrike in plina. Gospodarstvo je že nekaj časa čakalo na ukrepe vlade, ki bodo pomagali tudi malim, velikim in srednjim podjetjem v obliki neposredne pomoči za sofinanciranje računov za plin in elektriko, ki ju potrebujejo za proizvodnjo. Gre za prvi ukrep pomoči, pravi minister za gospodarstvo, ki pričakuje, da bo prihodnje leto še bolj zahtevno.

