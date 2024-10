Bo generacija Z spremenila pogoje zaposlovanja?

"Sploh nočejo delati. Vsi bi samo denar za nič dela." Tako marsikdo vidi mlade, ki vstopajo na trg dela. Pa res nočejo delati, si zidajo nerealne gradove v oblakih ali pa je generacija Z tista, ki bo z novimi pogledi in pogoji spremenila pogoje zaposlovanja? Prilagodljiv delovni čas, prijetni delovni pogoji, spoštljivi in enakovredni odnosi. Vse to in še več so pričakovanja, ki jih imajo nove generacije do delodajalcev, in ker bodo do leta 2030 milenijci in zoomerji pomenili 74 odstotkov delovne sile, jih bodo ti primorani izpolniti. Kako se novi zaposlitveni realnosti prilagajajo tako delodajalci kot bodoči zaposleni?