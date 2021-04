Prenova hotela Brdo: 128 sob najvišje kategorije s štirimi zvezdicami

Po treh neuspešnih razpisih je Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve, novembra lani, podpisal pogodbo za prenovo dotrajanega in že praktično razpadajočega hotela Brdo. Obnovitvena dela so začeli januarja, a hotel mora svoja vrata odpreti najkasneje prvega julija. Takrat Slovenija prične s predsedovanjem Svetu Evropske unije. Gre za enega izmed najimenitnejših hotelov v državi, zagotavlja direktor Zavoda. A od razpadajočega hotela do ponosa posesti Brdo je dolga pot.

icon-expand