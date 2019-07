Bo Hrvaška z novim cestninjenjem rešila gnečo na cestah?

ALPR sistem bo mogoče uporabiti s pomočjo aplikacije, ki je povezana z bančnimi karticami uporabnika in omogoča neposredno plačilo. Tisti uporabniki, ki ne bodo imeli dovolj denarja na svojih računih, bodo storili prekršek in bodo kaznovani.

Vozniki težkih tovornih vozil bodo pri uporabi hrvaških avtocest cestnino plačevali na podlagi mikrovalovne tehnologije (DRSC), ki je posodobljena različica dosedanjega brezstičnega pobiranja cestnine (ENC). Ostali uporabniki avtocest bodo lahko izbirali med DRSC tehnologijo in sistemom samodejnega prepoznavanja registrskih oznak vozil (ALPR), ki je namenjen predvsem tistim, ki hrvaških avtocest ne uporabljajo pogosto.

Dosedanja oblika pobiranja cestnin na cestninskih postajah ima povprečno zmogljivost 200 vozil na uro, novi sistem pa bo omogočal prehod tudi do 3000 vozil na uro, so sporočili z ministrstva za morje, promet in infrastrukturo. Menijo, da bodo zaradi manj zastojev na cestninskih postajah zmanjšali tudi onesnaževanje okolja. Novi sistem je tudi v skladu z obstoječimi sistemi v državah EU, so dodali.

Napovedali so tudi postavitev številnih prodajnih mest za DSRC naprave, posebej ob mejnih prehodih. Načrtujejo tudi posebne trakove na avtocestah za prijavo v sistem samodejnega prepoznavanja registracij. Pričakujejo, da bo nov sistem učinkovit najmanj naslednjih 15 let po uveljavitvi.

Izpostavili so, da bo postavitev novega sistema stala 570 milijonov kun (77 milijonov evrov). Stroški vključujejo tudi odstranitev obstoječih cestninskih postaj. Po uvedbi novega sistema naj bi mesečno privarčevali 13 milijonov kun (1,75 milijona evrov) v primerjavi z dosedanjimi stroški.

Možnost uvedbe cestninjenja s satelitskim določanjem položaja vozil (GNSS) z mobilno komunikacijo je vlada zavrnila, ker je ta rešitev bistveno dražja, še posebej za uporabnike. Študijo novega sistema je pripravila španska družba IDOM.

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković danes ni želel ugibati, ali se bo cestnina zaradi uvedbe novega sistema podražila. Na ministrstvu so pojasnili, da bo novi sistem omogočal bolj enostavno oblikovanje cestnin, kot je možnost podražitve v obdobju največje gostote prometa, a tudi pocenitev storitev, ko prometa ni veliko. Dodatne ugodnosti predvidevajo za voznike hibridnih in električnih vozil.

Na ministrstvu so še izpostavili, da gre za predlog, o katerem bo strokovna javnost še razpravljala. Mednarodnega razpisa za uveljavitev novega sistema ne bodo objavili pred letom 2020. Pred uveljavitvijo novega sistema so predvideli tudi prehodno obdobje.

Novi sistem naj bi najprej uvedli na avtocestah, ki so v lastni javnih podjetij Hrvatske autoceste in Autocesta Rijeka-Zagreb, nato pa tudi na tistih, za katere skrbita koncesionarja Bina-Istra in Autocesta Zagreb-Macelj.