Bo Indonezija preselila prestolnico iz prenatrpane Džakarte?

Indonezija razmišlja, da bi prestolnico preselili iz prenatrpane metropole Džakarte, so danes sporočili iz vlade. Ob tem so opozorili, da bi lahko morebitno selitev izvedli šele čez več let. Nova prestolnica bi lahko postala Palangkaraya, ki leži na otoku Borneo.

Ideja preselitve sedeža indonezijske vlade iz mesta s skoraj 30 milijoni prebivalcev je stara že več desetletij. Iz metropole dnevno poročajo o hudih prometnih zastojih, zaradi svoje lege je območje izpostavljeno poplavam, zaradi črpanja podtalnice pa se mesto hitro pogreza. Minister za urbano načrtovanje Bambang Brodjonegoro je danes po seji vlade sporočil, da je predsednik Joko Widodo podprl načrt o preselitvi prestolnice z najbolj poseljenega otoka Java. Džakarta pa bi še naprej ostala finančna prestolnica države, je zagotovil minister. Selitev prestolnice je zagotovo zahteven 'projekt'. FOTO: AP Indonezijski predsednik v svoji odobritvi načrta ni navedel morebitne alternativne upravne prestolnice, niti ni zastavil časovnega okvirja. Lokalni mediji so poročali, da bi lahko nova upravna prestolnica postala mesto Palangkaraya na otoku Borneo. Widodo, ki je po neuradnih izidih na volitvah ta mesec osvojil drugi predsedniški mandat, se je v okviru volilne kampanje sicer zavzemal za bolj enakomerno porazdelitev gospodarske rasti v državi.