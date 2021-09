Bo Italija kmalu uvedla obvezno cepljenje za vse prebivalce?

O uvedbi obveznega cepljenja proti covidu-19 razmišljajo tudi v Italiji. Z dokončno odločitvijo naj bi počakali do takrat, ko bo Evropska agencija za zdravila izdala dokončna dovoljenja za uporabo cepiv. V Italiji je že od spomladi sicer obvezno cepljenje za vse zdravstvene delavce, če pa bi se napovedi uresničile, bi to postalo obvezno za vse državljane. Obvezno cepljenje za zdravstvene delavce in ljudi, ki delajo v domovih za starejše, velja že v mnogih državah po svetu.

