Ko govorimo o zaključnih bojih, brez Liverpoola v zadnjih letih v Ligi prvakov preprosto ne gre. Če jim nocoj uspe ubraniti rezultat s prve tekme, ko so doma premagali Villarreal z 2:0, bodo že tretjič v zadnjih petih letih igrali v finalu Lige prvakov. Verjetno ima največ zaslug za to Jürgen Klopp, ki je na mesto glavnega trenerja Liverpoolčanov prišel oktobra 2015 in podpisal pogodbo za devet let. Šefi Liverpoola so nedavno zadovoljno sporočili, da so mu pogodbo še podaljšali.