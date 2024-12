Planinsko društvo prisiljeno v prodajo koče: bo pomagala občina?

To, kar je Šmarna gora za Ljubljančane, je koča Mladika na Pečni Rebri za Postojnčane. In marsikdo bi močno pogrešal priljubljeno 729 metrov visoko rekreacijsko točko, če bi se nekega dne ob vznožju vzpetine pojavile table z napisom "zasebno zemljišče" in ograja. In to se kaj lahko zgodi. Objekt se namreč zdaj skupaj s skoraj 5000 kvadratnih metrov zemljišča prodaja, saj se je lokalno planinsko društvo zaradi obnove Vojkove koče na Nanosu znašlo v finančnih dolgovih. Če kredita ne bodo poravnali, pa je ogrožena prav nanoška koča, ki je pod hipoteko. Bo na pomoč priskočila občina?