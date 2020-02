Ljubljanski župan Zoran Janković je na mizo dobil pobudo, naj tudi Ljubljana po vzoru Amsterdama dobi rdečo četrt. Pobudo so mu poslali iz Društva spolnih delavcev, a župan za zdaj potrjuje le to, da jo je dobil. V društvu so prepričani, da bi rdeča četrt, ki bi jo po Ljubljani radi videli še v Ankaranu, prostitucijo zmanjšala. Pa bi jo res?