Bo Matej Križanič postal novi direktor DSO Fužine, čeprav ga stanovalci ne želijo?

Kdo bo novi direktor Doma starejših občanov Fužine? Trenutno najbolje kaže Mateju Križaniču, ki ga je Svet doma za to že predlagal, a ravno njega si stanovalci in zaposleni v domu za direktorja ne želijo. Križanič ima namreč slab sloves iz Doma starejših občanov Preddvor, ki ga je vodil do oktobra lani. Tamkajšnji nekdanji delavci ga namreč obtožujejo nečloveškega odnosa do osebja in do stanovalcev, prav zato pa si ga v DSO Fužine ne želijo za vodenje doma. Ministrstvo za delo se še ni odločilo, ali bo Križaniča podprlo, je bil pa odločen Križanič, ki situacije pred kamero ni želel komentirati.

