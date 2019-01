Bo Mayeva našla rešitev za brexit? Pogovori se nadaljujejo

Britanska premierka Theresa May bo danes nadaljevala pogovore z voditelji ostalih britanskih političnih strank o tem, kako razrešiti gordijski vozel po torkovi zavrnitvi ločitvenega dogovora z EU v britanskem parlamentu . Do ponedeljka mora namreč britanskim poslancem predložiti nov načrt, kako naprej.

Britanski parlament v sredo zvečer Mayevi ni izglasoval nezaupnice, ki jo je po zavrnitvi njenega dogovora z EU o brexitu zahteval vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn. Ob dejstvu, da se čas izteka, možnost brexita brez dogovora pa se za Veliko Britanijo zdi vse bolj realna, je Mayeva v sredo napovedala, da bo sklicala pogovore strank o tem, kako naprej.

Najti moramo rešitve, s katerimi se lahko pogajamo in ki bodo dobile zadostno podporo v parlamentu, je dejala. Po njenem obstajata dve poti, da se Velika Britanija izogne brexitu brez dogovora. "Prvi je, da potrdimo dogovor. Drugi, da ustavimo postopek po 50. členu, kar bi pomenilo, da ostanemo v EU in s tem ne spoštujemo referendumskega izida, in to je nekaj, česar ta vlada ne bo storila," je zatrdila.

Vendar pa vodja laburistov Corbyn vztraja, da se mora Mayeva najprej odpovedati možnosti brexita brez dogovora, šele nato se bodo pripravljeni z njo usesti za mizo. A je predstavnik Mayeve na to že odgovoril, da se premierka tej možnosti ni pripravljena odpovedati.

Tudi vodja opozicijskih liberalnih demokratov Vince Cable je dejal, da so se sicer pripravljeni pogovarjati s premierko, ki pa da mora z mize umakniti brexit brez dogovora. Potrebna je tudi resna razprava o novem referendumu, je dodal. Vince je bil oster tudi do Corbyna: "Spremeniti mora stališče in podpreti nov referendum, sicer ga bomo dojemali kot služabnika brexita, kar tudi bo."