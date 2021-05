Bo moral živalski vrt Rožman zaradi spremembe zakona o zaščiti živali zapreti vrata?

Novi zakon o zaščiti živali, ki je na poslanskih mizah, pri marsikomu, ki ima doma eksotične živali, vzbuja strah in negotovost. Jože Rožmanec je lastnik ZOO parka Rožman z eksotičnimi živalmi, katerega obstoj je zaradi predloga novele zakona za zaščito živali ogrožen. Že vrsto let namreč v svojem parku skrbi za živali, ki so bile v ujetništvu ali pa so jih zavrgli in jim tako omogoča dostojno življenje do zadnjega diha. Če bi bil zakon, ki posameznikom prepoveduje eksotične živali, sprejet, se boji, da bi moral prenekatere svoje živali, kot so tigri, predati pristojnim institucijam. In če prostora zanje ne bi bilo, opozarja, bi jih najverjetneje čakala usmrtitev.

Tigri, rjavi medved, volkovi. Prav vsaka izmed teh živali ima svojo žalostno zgodbo, a so topel dom našle prav za ogradami v Horjulu. A te ograde bi kaj kmalu lahko ostale prazne, saj novela o zakonu za zaščito živali predvideva, da nekaterih živali posamezniki ne bi več smeli posedovati. "Uvajamo prepovedane in neprepovedane vrste živali, prepovedane bodo v ZOO, doma pa bomo lahko imeli domače živali," je povedal kmetijski minister Jože Podgoršek. Prepovedane eksotične živali bi bili tako primorani preseliti v živalske vrtove. Tiste živali, za katere interesa ne bi bilo, pa bi morali usmrtiti. icon-expand Rožmanec je pred dvema letoma rešil tri sibirske tigre. FOTO: Posnetek zaslona Pred dvema letoma je iz Nemčije rešil tri sibirske tigre "Zame bi bila to katastrofa, da ne bi mogel pomagati katerikoli živali ne glede na velikost, samo zato, ker si je nekdo zamislil, da se tega ne sme,"pa meni Jože Rožmanec, ki je lastnik ZOO parka Rožman z eksotičnimi živalmi. Ravno Rožmanec je namreč tisti, ki je tri sibirske tigre julija 2019 iz Nemčije pripeljal v Slovenijo in jih tako rešil pred usmrtitvijo. "Pot je bila adrenalinska, saj ti trije tigri dihajo za ovratnik,"je pred dvema letoma pot opisal Rožmanec. Danes pa ga upravičeno skrbi, da jih čaka enaka usoda. "V zakonu nikjer nisem zasledil, da bi vrtu podobni prostori še obstajali. Te živali naj bi se odtujile, po domače povedano, ukradle. Zakon ne predvideva celostne rešitve za te eksotične živali, predvideva pa odvzeme, nameščanje po vrtovih in usmrtitve," meni Rožmanec. Lastniki eksotičnih živali bi si želeli posveta s stroko Imetniki takšnih živali bi želeli, da se pred sprejetjem zakona stroka posvetuje z njimi in skupaj najdejo primerno rešitev. A stroka je že ob prvi obavnavi zakona poudarjala, da so bile spremembe narejene na hitro. Rožmanec sicer upa, da bo zmagal razum in odločevalcem polaga na srce citat Gandhija o tem, da ljudstvo lahko sodiš po tem, kakšen je njegov odnos do živali.