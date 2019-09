Bo Mugabe pokopan v nasprotju s svojimi željami?

Mugabe je Zimbabveju s trdo roko vladal 37 let, dokler ga pred dvema letoma niso odstavili njegovi do tedaj najbližji sodelavci.

V petek ga je zimbabvejski predsednik Emmerson Mnangwa razglasil za narodnega heroja. "Z največjo žalostjo sporočam, da je umrl ustanovni oče Zimbabveja in nekdanji predsednik Robert Mugabe," je zapisal na Twitterju. Podrobnosti o pogrebu ni sporočil, njegova izbira besed pa je nakazovala na željo, da bi bil pokopan na National heroes Acre, ponosu Zimbabveja, postavljenemu v čast v vojni padlim junakom. Napovedal je tudi, da bo pred pogrebom razglasil dneve žalovanja.

Mugabejevih posmrtnih ostankov sicer še niso pripeljali iz Singapurja, kjer je bil že več mesecev na zdravljenju in je v petek, v 95. letu starosti, tudi umrl. Tam je tudi še vedno njegova družina.

Mugabe sicer velja za junaka osvoboditve države izpod britanskega kolonialnega jarma, ki se je nato spremenil v ekscentričnega despota. Sprva je bil zelo priljubljen in tudi mednarodno priznan voditelj mlade države sredi Afrike, saj je napovedoval politiko rasne sprave in celovito gospodarsko ter socialno prenovo države. A svojo vladavino je začel vse bolj spreminjati v diktatorski režim, gospodarske reforme pa v družbene eksperimente, ki so se končali klavrno in dejansko še zaostrili nasilje predvsem nad belsko manjšino v državi.

Zimbabveju je s trdo roko vladal 37 let, dokler ga pred dvema letoma niso odstavili njegovi do tedaj najbližji sodelavci. Ko je leta 2017 skušal odstaviti svojega podpredsednika, ga je doletel vojaški udar. Najprej so ga spravili v "hišni pripor", nato pa ga po množičnih demonstracijah prisilili v odstop. Po tem se je njegovo zdravje začelo hitro slabšati. V zadnjih letih pred smrtjo se praktično ni več pojavljal v javnosti. Za njim ostajata 41 let mlajša druga žena Grace in dva sinova.