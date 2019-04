Bo Netanjahu še petič sedel na premierski stolček?

Vodja desne stranke Likud je s premori na premierskem položaju skupaj več kot 13 let. Za to se lahko zahvali predvsem slovesu, da je garant izraelske varnosti in gospodarske rasti. Volivce bi Kralj Bibi, kot ga označujejo kritiki, lahko uspel prepričati tudi tokrat in v tem primeru bi kot premier z najdaljšim stažem premagal utemeljitelja judovske države Davida Ben-Guriona.