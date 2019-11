Zaradi vse večjega števila nezakonitih prehodov meje naši zapori pokajo po šivih. Trenutna prezasedenost slovenskih zaporov je od 120 do 140-odstotna, zato država že dlje časa razmišlja o gradnji novih kapacitet. Bo novi moški zapor do leta 2024 zgrajen v Dobrunjah pri Ljubljani? Soglasje k izgradnji novega zavoda za prestajanje kazni v Ljubljani so pravkar dali tudi ljubljanski mestni svetniki, in sicer s potrditvijo spremembe prostorskega načrta.

Novi zapor za 388 oseb je tako korak bližje, stal pa bo med vzhodno ljubljansko obvoznico in Litijsko cesto na trenutno degradiranem območju. Poleg zapora se bodo uredile tudi zunanje površine, prometna ureditev, komunalna infrastruktura in varovalne ograje. Mi smo preverili, kako na izgradnjo gledajo tudi neposredni bodoči sosedi.