Bo papež sprejel Kimovo vabilo?

Vatikan se na uradno povabilo še ni odzval. Bi bilo pa to prvič, da bi kateri od papežev obiskal Severno Korejo. Je pa papežev obisk pod velikim vprašajem, saj naj svojim državljanom ne bi omogočala verske svobode.

Leta 2014 so Združeni narodi v svojem poročilu zapisali, da so bili kristjani nezaželeni in huje kaznovani, če so vero izvajali izven ustanov, ki jih je odobrila država. Po poročanju tujih medijev naj bi Severnokorejci imeli eno katoliško cerkev, in sicer v prestolnici Pjongjang, a ta naj ne bi bila odobrena s strani Vatikana. "Severna Koreja je najhujši verski tiran," je dejal Michael Green, nekdanji član Sveta za nacionalno varnost. "To, da bi papež dejansko odpotoval v Pjongjang in se srečal s Kim Džong Unom, se bojim, da bi pomenilo, da legitimizira svetovnega voditelja, ki je največji sovražnik verski svobodi na Zemeljskem obličju."