Bo Pentagon končno dobil stalno vodstvo?

Ameriški Pentagon je brez stabilnega vodstva vse od konca lanskega leta, ko je iz protesta zaradi Trumpove politike do Sirije odstopil James Mattis . Ministrstvo zdaj začasno vodi Patrick Shanahan , vendar je preiskava njegove preteklosti s strani FBI odkrila nekaj nerodnih podrobnosti iz družinskega življenja in Shanahan se je odločil, da ne bo vztrajal. Trump je prepričan, da bo Mark Esper "fantastično" opravljal svoje delo.

Esper ima za seboj študij na vojaški akademiji ZDA v West Pointu, kjer se je šolal v istem letniku z državnim sekretarjem Mikom Pompeom. Potem je služil v vojski in leta 1991 sodeloval v prvi zalivski vojni proti Iraku. Nato se je preselil v washingtonsko politiko, svetoval kongresnikom, lobiral za Pentagon in tam tudi delal, dokler ni prišel do današnjega položaja civilnega šefa kopenske vojske.