Bo Počivalšek zapustil mesto ministra in s tem zagotovil 46. glas?

Ne ena ne druga stran ne izbirata več prijemov. Vse za ohranitev oblasti, čeprav vsaka stran to razlaga po svoje. V državnem zboru imamo pat pozicijo: nobena stran nima 46. glasu. Vendar pa se lahko to hitro spremeni s še enim manevrom. Zdravko Počivalšek bi zapustil mesto ministra v vladi in se vrnil v poslanske klopi, s tem bi Gregor Židan, ki je bil njegova zamenjava in je zdaj član stranke SD, izpadel iz državnega zbora in koalicija bi tako dobila potreben glas.

icon-expand