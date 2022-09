Kaj je šlo v nedeljo narobe, da je Slovenija izgubila proti BiH, bo (po prespani noči) analizirala tudi naša košarkarska reprezentanca. Še vedno odmeva poraz, ki je bil za marsikoga nepričakovan, a si je reprezentanca Bosne in Hercegovine v nedeljo zasluženo priborila zmago nad našo izbrano vrsto z rezultatom 93:97. Še bolj kot to, da so izgubili, pa marsikoga skrbita slaba volja v reprezentanci in dejstvo, da poraz, kot je bil nedeljski, lahko prinese trenja v ekipi.