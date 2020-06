Bo šel hotel Diana v stečaj? Delavci ne verjamejo ničesar več

Hotel Diana iz Murske Sobote gre v stečaj. Tako vsaj trdi direktor Boštjan Serec, a mu delavci, naveličani vseh obljub, niti tega ne verjamejo več. Zadnjo plačo so namreč dobili januarja, februarja pa so dobili zgolj še miloščino. Ker jim podjetje ni plačevalo niti prispevkov, pa so delavci ostali še brez nadomestila, ki bi jim ga sicer omogočal protikoronski paket za čas, ko so bili zaradi zaprtja hotela na čakanju.