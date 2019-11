Bo Sloveniji pod taktirko Trifunovića uspelo zaigrati na olimpijskih igrah?

Postalo je jasno, kje in proti katerim tekmecem si bo slovenska košarkarska reprezentanca poskušala junija izboriti zgodovinski prvi nastop na olimpijskih igrah. Slovenja bo med 23. in 28. junijem svoje olimpijske sanje poskušala uresničiti v Kaunasu. V studio smo povabili selektorja Rada Trifunoviča, s katerim smo poklepetali o tekmecih, imenih in ciljih v vlogi selektorja.