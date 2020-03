Bo služenje vojaškega roka obvezno ali prostovoljno?

Prvo vprašanje po oblikovanju nove koalicije je, kdaj bomo v Sloveniji po 16 letih znova uvedli naborništvo. Da ga bomo, je zapisano tudi v koalicijski pogodbi. Drugo vprašanje pa je, ali bo služenje vojaškega roka za polnoletne fante obvezno in bo trajalo šest mesecev, kot je to predlagala SDS, ali pa bo prostovoljno in bo trajalo tri mesece, kot zagovarjata stranki SMC in NSi.