Bo smučišče na Krvavcu obratovalo še naprej? 'Če nas bodo kaznovali, bomo kazen plačali'

Kljub vladnemu ukrepu o prepovedi obratovanja vseh žičniških naprav in prog ob njih je direktor smučišča Krvavec Janez Janša znova zagnal del smučišča. Napoveduje, da bo to storil tudi jutri, čeprav so mu inšpektorji odredili takojšnjo zaustavitev žičniških naprav ter smučišču izrekli 4000 evrov globe, direktorju pa 400. A pozor: če bo smučišče res obratovalo naprej, se lahko zgodi, da bo država upravljalcem zaradi kršenja vladnega odloka izklopila elektriko, v skrajnem primeru poslala tudi policijo ter jim izrekla najvišjo možno kazen, ki znaša kar 100 tisoč evrov.

icon-expand