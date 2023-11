Zaradi provokacije Snežiča bosansko veleposlaništvo posredovalo noto

"Vidiš, kako je odsekal glavo muslimanu? Obvaroval je Slovenijo in Avstroogrsko pred muslimani, on je narodni heroj, jaz sem Martin Krpan." S to provokativno izjavo je namenoma želel prizadeti moja verska čustva, o ponedeljkovem srečanju pred sodiščem razlaga bosanski novinar Avdo Avdić . "Če bi to rekel nekdo, katerega mnenje mi je mar, bi me res prizadelo, ampak ne, ko to izgovori Rok Snežič, od take osebe pričakuješ veliko hujše stvari."

"V Sloveniji živi 110.000 ljudi iz Bosne in Hercegovine z veljavnim potnim listom in še najmanj 100.000 oseb, ki so druga ali tretja generacija, nekateri od njih so Bošnjaki in dvomim, da se je kdo od njih dobro počutil včeraj, potem ko je videl te izjave gospoda Roka Snežiča, ki upam, da se danes kesa," pravi Dario Novalić, veleposlanik Bosne in Hercegovine.

"Glejte, jaz ničesar ne obžalujem. Nosil sem majico Martina Krpana, ki je slovenski junak, in že otroci v osnovni šoli se učijo, da je Martin Krpan obvaroval Avstroorgsko in Slovenijo pred muslimani oziroma natančneje Turki," pa odgovarja Rok Snežič. Še več, preseneča ga, da se je veleposlaništvo Bosne in Hercegovine v Ljubljani sploh vmešalo. "Z nobenim stavkom ali pa besedo nisem omenil ne Bosne ne Bosancev, ampak muslimane."