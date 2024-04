Bo Svobodi uspel skok v Evropski parlament?

Kakšen je bil vaš vikend? Vesel? Je bil vikend Svobode? Nenavaden? Prevroč za ta čas? Vse to je bil vikend vladajoče stranke naše države. Stranke, ki jo z modrostjo, vizijo in načrtnim kadrovanjem vodi Robert Golob. Po zgodovinski zmagi na volitvah Svobodo zdaj čaka še skok v Evropo, v Evropski parlament in temu primerno so se zbrali ob idiličnem Zbiljskem jezeru, kjer so le še formalno potrdili vsem dobro znano kandidatno listo vrhunskih imen in strokovnjakov na posameznih področjih. Ali pa tudi ne. In ne, ni bil prvi april, pisal se je šesti.