Bo Todorić izročen Hrvaški?

Po predvidevanjih naj bi Todorović skušal dobiti pravic o do pritožbe na prvostopenjsko odločitev, potem ko je britansko sodišče julija to možnost že zavrnilo. V nasprotnem primeru bo sodišče po vsej verjetnosti odločalo o pravn omočnosti odločitve westminstrskega sodišča iz aprila, ki je odločilo, da ovir za izročitev Todorića naši južni sosedi ni.

Danes naj bi bila predvidoma znana usoda nekdanjega predsednika uprave Agrokorja, Ivice Todorića , ki se trenutno nahaja v Veliki Britaniji. Londonsko sodišče bo namreč obravnavalo njegovo izročitev Hrvaški. Do obravnave bi moralo sicer priti že pred mesecem dni, da je bila ta nato prestavljena , s tem pa je bil Todoriću omogočen dodaten čas za pripravo obrambe. Za to je najel bivšo ženo nekdanjega britanskega premierja Tonya Blaira , Cherie Blair . 6. septembra je tako obramba zahtevala dodaten čas za priprave, ker je primer prevzela le nekaj dni prej. Sodnik je zahtevi ugodil in obrambi naložil, naj priskrbi nove dokaze za svoje trditve o političnem pregonu nekoč najmočnejšega hrvaškega podjetnika.

Izročitev pričakuje hrvaško pravosodje, a se zaveda, da obstaja tudi možnost zavlačevanja postopka, če bi se Todorić skliceval na zdravstvene težave.

Todorić: Gre za politični pregon

Spomnimo, da so nekdanjega najbogatejšega Hrvata prijeli v Londonu novembra lansko leto na temelju evropskega pripornega naloga, po tem ko je na Hrvaškem izbruhnila afera Agrokor. Todorića in več njegovih sodelavcev sumijo finančnih malverzacij, ki naj bi Agrokor pripeljale na rob propada. Hrvaški mediji so med drugim poročali, da naj bi kar pet milijonov evrov nakazal na račun Agrokorjeve družbe v Švici, denar pa nato prenakazal v Dubaj. Ta denar bi lahko pojasnil, kako Todoriću uspe preživeti v britanski prestolnici in plačevati drage odvetnike, kljub temu, da so njegovi računi blokirani. Še zdaleč pa ne gre za edino sumljivo transakcijo. V pogovoru za POP TV je Todorić sicer zatrdil, da živi od 'pomoči prijateljev in družine'.

Nekdanji prvi obraz Agrokorja pa vseskozi trdi, da gre za politični pregon, da nikoli ni iz Agrokorja odtujil niti evra, za obtožbe pa v veliki meri krivi hrvaško vlado in izredno upravo Agrokorja. Trdi, da so mu podjetje 'mafijsko ukradli' ter da je Agrokor v težave pahnila zarota.