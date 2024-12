'Zaprto' piše na vratih Tropske hiše v Celju

Že več kot leto dni, vse od lanskega novembra, v Tropski hiši v Celju čakajo na odločitev ministrstva za naravne vire in prostor, ali jim bodo podaljšali dovoljenje za prikazovanje živali javnosti. Sami so prepričani, pravi biolog in ustanovitelj Tropske hiše Simon Cirkulan, da imajo njihove živali dobre bivalne pogoje. Temu je prikimal tudi pristojni inšpektorat, Zavod za varstvo narave pa ravno obratno. Pogoje za nekatere živali bi spremenili, a prav te spremembe bi bile, pravijo v Tropski hiši, za živali usodne. In kako dolgo čakanje na dovoljenje pojasnjujejo na ministrstvu?