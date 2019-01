Bo Trump za predsednico Svetovne banke res predlagal kar hči Ivanko?

Vse glasnejša so postala namigovanja, da bi Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa, lahko nadomestila odhajajočega predsednika Svetovne banke Jim Yong Kima. To je sprožilo burne razprave: kako je ona kvalificirana za ta polažaj, če ni zmogla uspešno voditi niti svoje modne znamke, ki je lani propadla, so glasni kritiki. Trumpa sicer nepotizma ne obtožujejo prvič.

Ivanka Trump je trenutno zaposlena kot predsednikova svetovalka v Beli hiši. FOTO: AP Na družbenih omrežjih, predvsem Twitterju, je završalo, potem ko so vse glasnejša postala namigovanja, da je eno od imen, ki bi lahko nadomestilo odhajajočega predsednika Svetovne bankeJim Yong Kima – Ivanka Trump, hči ameriškega predsednika Donalda Trumpa. V predstojnosti predsednika ZDA je tudi to, da lahko predlaga svojega kandidata za predsednika Svetovne banke, poročajo ameriški mediji. Da na visoke položaje predlaga kar svoje družinske člane – čeprav za to niso kvalificirani –, pa Trumpu, kot se je izkazalo v preteklosti, ni tuje. Ivanka trenutno dela kot njegova svetovalka v Beli hiši, pred tem pa je bila podpredsednica za področje prevzemov v Trumpovi organizaciji. Nekaj časa se je preizkusila tudi v podjetništvu; ustvarila je svojo modno blagovno znamko, ki pa je bila lani zaradi negativnega odziva potrošnikov ukinjena. Prav to zdaj kritiki omenjajo kot enega od razlogov, zakaj ni primerna za položaj predsednice Svetovne banke. Svetovna banka je mednarodna finančna organizacija s sedežem v Washingtonu, ki deluje predvsem kot vir financiranja in tehnične pomoči razvijajočim se državam. FOTO: AP Tudi ko je odstopila veleposlanica ZDA pri Združenih narodih Nikki Haley, so se pojavila ugibanja, da bi jo lahko nadomestila Ivanka Trump. A ameriški predsednik je nato dejal, da bila sicer izvrstna kandidatka za ta položaj, vendar je tja ne bo postavil, saj da bi ga obtožili nepotizma. Ivankina morebitna kandidatura za predsednico Svetovne banke je zelo burno razpravo sprožila na Twitterju. Tom Steyer, ameriški podjetnik, ki upravlja premoženje, vredno več kot 20 milijard dolarjev, je denimo zapisal, da bi bila njena nominacija "nekaj najbolj smešnega, za kar je kdajkoli slišal". Da je nepotizem samo druga oblika korupcije, je še dodal: "Zato niti nisem presenečen, je pa to nekaj tako absurdnega, da vseeno vzame dih." Svetovna banka je mednarodna finančna organizacija, ustanovoljena po 2. svetovni vojni za pomoč pri obnovi evropskih držav. Danes deluje predvsem kot vir financiranja in tehnične pomoči razvijajočim se državam.