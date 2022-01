Bo Urad za pranje denarja zbiral podatke iz vseh evidenc v državi?

Še en zakon, ki deli strokovno javnost: Urad za pranje denarja z novim zakonom, ki je brez glasu proti že dobil zeleno luč na pristojnem parlamentarnem odboru, dobiva precej več pooblastil, kot jih je imel do sedaj. Urad bo lahko zbiral podatke iz praktično vseh evidenc v državi. Med drugim naj bi inšpektorji urada po novem imeli možnost brez sodne odredbe vstopiti v prostore proti volji njihovega lastnika, pregledovali bodo lahko dokumentacijo in opravljali druga preiskovalna dejanja. Banke, hranilnice in druge plačilne institucije bodo morale uradu poročati o vseh gotovinskih in negotovinskih transakcijah nad 15.000 evrov, ne glede na to, ali so te po kriterijih pranja denarja ali financiranja terorizma tvegane ali ne.