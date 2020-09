Bo v nadaljevanju bitke za črpanje plina v Lendavi Slovenijo doletela tožba?

Britansko podjetje Ascent Resources je državo Slovenijo obvestilo, da bo, če se do 23. oktobra ne dogovorita, kako lahko Asent Resources poveča črpanje plina, tožilo državo na mednarodnem investicijskem arbitražnem sodišču. Agencija za okolje je leta 2018 od podjetja za povečanje dveh vrtin in količin načrpanega plina z metodo hidravličnega drobljenja zahtevala analizo presoje vplivov na okolje, čemur je podjetje nasprotovalo. Da ne gre za novo metodo, ki je ne bi že uporabljali in da ne gre za drobljenje kamnine, so zatrjevali. Z vsem zavlačevanjem pa, da se jim povzroča velika gospodarska škoda.