Bo v Sloveniji kmalu uzakonjena evtanazija?

Smrt je poleg rojstva edini dogodek v življenju, ki se mu ne more nihče izogniti. Za nekatere je spokojna in mirna, a žal je umiranje za veliko ljudi dolgotrajno in polno trpljenja. Ti si po navadi želijo le, da bi se njihova agonija čim prej končala, a prostovoljno končanje življenja pri nas ni dovoljeno. Že pred tremi leti je luč sveta ugledala peticija za pravno ureditev pomoči pri dokončanju življenja, ki jo je do zdaj podpisalo že več kot pet tisoč ljudi. Skupina strokovnjakov iz zdravstvene, humanistične in pravne stroke je s podporo društva Srebrna nit v javno razpravo podala predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

