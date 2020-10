Medtem ko predsednik vlade Janez Janša pravi, da so z reorganizacijo dela v bolnišnicah razmere še približno pod nadzorom, a da na dolgi rok to ne bo zdržalo, sta uveljavljena slovenska zdravnika Marko Noč in Aleš Rozman že prepričana, da bo treba ljudem kmalu sporočiti, da bo večina nenujnih pregledov in posegov odpadla. Težava, ki bo ob tem nastala, so tudi čakalne vrste, kar pa želi država rešiti z 42 milijoni evrov.