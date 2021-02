Bo vlada potrdila razpis za vpis na fakultete?

Vlada se je z namenom, da pregledajo, kje in koliko kadra potrebujemo v prihodnosti, sestala z visokošolskimi zavodi in delodajalskimi združenji. Šele po tem sestanku bo odločala, ali se bo razpis za vpis na visokošolske zavode potrdil ali ne. Temu jasno nasprotujejo v ŠOS-u in v obeh šolskih sindikatih, kjer so zbrali že 13 tisoč podpisov. Razpis je treba sprejeti takoj in brez pogojevanj, družboslovcev ni preveč in ne pristajamo na to, da se zmanjša vpis na javne fakultete ter s tem omogoči več vpisa na zasebne, so jasni.

icon-expand