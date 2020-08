Bo zakon o dolgotrajni oskrbi le ugledal luč sveta?

Težko pričakovani in obljubljeni zakon o dolgotrajni oskrbi bo morda končno ugledal luč sveta. Na mizi je namreč končno predlog zakona, ki začenja javno razpravo. Predlog omogoča povezovanje sistema socialnega varstva, zdravstva in dolgotrajne oskrbe z namenom celostne oskrbe uporabnika. Zbrati je treba še dodatnih 335,85 milijona evrov, s katerimi želijo omogočiti, da osebe s primerljivimi potrebami dostopajo do primerljivih pravic, ki bodo v celoti financirane iz javnih virov.