Bo 'zaporu vseh zaporov' uspelo zadržati El Chapa?

Mehiškemu narkokralju Joaquinu Guzmanu je – preden so ga mehiške oblasti leta 2017 predale ameriškim – uspelo pobegniti iz dveh najstrožje varovanih mehiških zaporov. Zdaj, ko so ga Američani spoznali za krivega v vseh točkah obtožnice, se poraja vprašanje – rešetke katerega zapora so dovolj močne, da ga bodo zadržale.

V svetu kriminala obstajajo zaporniki, ki predstavljajo varnostno grožnjo, in obstaja "El Chapo". Na do zdaj najdražjem sojenju na zveznem sodišču v New Yorku sopotrdili, da je zloglasniJoaquin "El Chapo" Guzman kriv umorov, mučenja, podkupovanja in vodenja morilske kriminalne združbe, ki je v ZDA tihotapila kokain in druga mamila. Dolžine kazni mu še niso izrekli, a zelo verjetno je, da bo preostanek življenja preživel za zapahi. Kam ga bodo namestili, še ni znano, a strokovnjaki pravijo, da je Guzman idealen kandidat za najstrožje varovani zvezni zapor v kraju Florence v zvezni državi Kolorado, poznan tudi pod imenom Supermax (AXD), ki označuje administrativni maksimum. Zapor je tako strogo varovan in tako odročen, da se ga je prijelo ime Alcatraz na Skalnem gorovju. "El Chapo sodi naravnost tja," je za agencijo AP ocenil Cameron Lindsay, upokojeni paznik, ki je delal v treh različnih zaporih."Šokiran bi bil, če bi ga poslali kam drugam," je pripomnil.

V družbi najzloglasnejših morilcev Malo zunaj starega rudarskega mesteca, približno dve uri vožnje južno od Denverja, omenjeni zapor trenutno nudi dom nekaterim najhujšim in najbolj nasilnim zločincem. Več kot 400 zapornikov je 23 ur na dan zaprtih v 2 x 3,7 metra velikih betonskih celicah. Med njimi sta tudi serijski morilec Ted Kaczynski, znan kot Unabomber, ki je s poštnimi bombami med letoma 1978 in 1995 ubil tri ljudi in jih ranil več kot 20, ter bostonski bombaš Džohar Carnajev. Znan po svojih spektakularnih pobegih – prvič se je skril v voziček za umazano perilo, drugič pa je pot na prostost našel skozi predor pod zaporniškimi prhami, od koder se je odpeljal z motorjem – gre pričakovati, da bo El Chapo tudi tamkajšnjim paznikom povzročal sive lase. "Moral je imeti pomoč od znotraj," je o obeh Chapovih pobegih povedal Mike Vigil, nekdanji ameriški DEA-agent, ki je v Mehiki delal pod krinko. "Brez dvoma je korupcija igrala pomembno vlogo."

Zapor, v katerega bodo verjetno poslali El Chapa, imenujejo Alcatraz na Skalnem gorovju. FOTO: AP

Zapor, iz katerega se ne da pobegniti? Se lahko kaj podobnega zgodi v ZDA? Težko verjetno. Zaporniki v Supermaxu namreč tudi po več let preživijo v samicah in več dni ne spregovorijo z nikomer, navaja poročilo nevladne organizacije Amnesty International. Nekdanji zapornik je v intervjuju za The Boston Globezapor opisal kot "visoko tehnološko različico pekla, zasnovano tako, da ubije vse človekove čutne zaznave". Zaporniki sicer imajo televizijo in lahko berejo časopise, a njihov edini pravi realni stik z zunanjim svetom je 10-centimetrsko okno, ki jim ne odpre niti toliko pogleda, da bi lahko ugotovili, kje so. Jejo vsak v svoji celici, stiki z drugimi ljudmi so minimalni. Obiskovalce lahko sprejemajo, a z njimi lahko komunicirajo samo skozi debelo pleksi steklo, vsa srečanja so namreč brezkontaktna. "Zaporniki leta in leta lahko preživijo, ne da bi se dotaknili drugega človeka, razen morda paznika, ki jih spremlja ali vklene," še piše v poročilu Amnesty International. Stavba je varovana z bodečo žico, visokimi stražnimi stolpi, močno oboroženimi varnostniki in policijskimi psi."Če je kdaj obstajal zapor, iz katerega ni mogoče pobegniti, je to zapor v Florenceu," je prepričan Burl Cain, nekdanji dolgoletni paznik v strogo varovanem zaporu v Louisiani."To je zapor vseh zaporov!" El Chapo je že zdaj zaradi visoke begosumnosti nastanjen v samici strogo varovanega korekcijskega centra na Manhattnu. Oblasti zaprejo Brooklynski most vsakič, ko se po njem pelje vozilo z njim, namenjeno na sodišče, spremljajo ga policisti motoristi, reševalci in policijski helikopter. Pred sodiščem v Brooklynu patruljirajo močno oboroženi policisti s policijskimi psi. Iz varnostnih razlogov so mu med drugim na sodišču prepovedali objeti ženo.

