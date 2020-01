Bo zaposlenim zaradi dviga minimalne plače res v denarnicah ostalo več?

Če se je veliko zaposlenih prvega januarja razveselilo dviga minimalne plače na 700 evrov neto, se vse bolj kažejo tudi temne strani dviga. Marsikateri družinski proračun bo zaradi izgube socialnih transferjev in subvencij nižji, kot je bil pred dvigom. A Levica, ki je zakon o dvigu minimalne plače pripravila, in sindikati mirijo in obljubljajo, da bo ljudem na koncu meseca v denarnici ostalo več.