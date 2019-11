Bo morala mati samohranilka zaradi birokratskih napak s hčerko zapustiti stanovanje? Po pravočasno oddani vlogi za podaljšanje najemnine je namreč od podjetja Nepremičnine Celje, ki je lastnik stanovanja, prejela sklep, da ji najem podaljšujejo za osem let. Nekaj dni zatem so ji sporočili, da so se zmotili in da bo mogla stanovanje zapustiti, ker ga bodo prodali.