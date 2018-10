Bo železni Bolsonaro rešil Brazilijo?

Da bi razumeli trenutno stanje v državi, se moramo vrniti v preteklost. V času vladanja bivšega predsednika Luiza Inacia Lule da Silva je Brazilija doživljala pomenljivo gospodarsko rast, leta 2010 so zaznali 7,5 odstotno rast BDP. Lula je takrat izkoristil dobre gospodarske razmere v državi in okoli 30 milijonov ljudi 'rešil' iz krempljev revščine. Za njih Lula ni bil samo fenomen, postal je njihov Bog. Z veliko začetnico. A dobri časi niso trajali dolgo, leta 2014 je izbruhnila recesija, ki so jo pospremile korupcijske afere, v katere je bil vpleten tudi Lula. Njegova naslednica Dilma Rousseff , ki je ob prevzemu oblasti uživala 80 odstotno priljubljenost, leta 2016 pa je bila ta le 7 odstotna, prav tako ni bila imuna na korupcijo. So pa afere mnogim Brazilcem odprle oči in jim pokazale realnost, in sicer, da so podkupnine v brazilskem političnem svetu bolj kot ne vsakdanjost. "Brazilija se že dobra štiri leta ne uspe izkopati iz krempljev gospodarsko-politične krize. Na kratko: Veliko obljubljenega in vsako leto manj izvedenega. K zmanjšanju priljubljenosti levih strank je ogromno prispev ala dokazana korupcija. V operaciji Lava Jato, ki od leta 2014 preiskuje poslovanje brazilskega naftnega velikana Petrobrasa ter vpletenih imen iz gospodarstva in politike je bila dokazana protipravna pridobitev sredstev preko 10 milijard evrov, zaprli pa so okoli 100 ljudi, med drugim tudi Lulo," nam je za 24ur.com povedal Rok Fabjan , Slovenec, ki z ženo Brazilko že več let živi v Braziliji.

Danes se Brazilija počasi pobira, v državi pa še vedno vladata neobvladljiva korupcija in kriminal. Lani je število umorov doseglo rekord - 63.880 ljudi je umrlo nasilne smrti. Ravno zagotavljanje stabilne varnosti, pa je za brazilske dosedanje predsednike predstavljalo nedosegljiv cilj, ki je večkrat ostal le ena izmed neizpolnjenih predvolilnih obljub. "Najpomembnejši izziv novega predsednika bo spodbuditi gospodarsko rast in znižati raven brezposelnosti. Nato pa upam, da se bo posvetil tudi težavam, ki so neposredno odvisne od trenutno slabega gospodarskega stanja - zagotavljanje trdnejše valute, dvig kakovosti zdravstva in šolstva ter nižanje korupcije in kriminala," pojasnjuje Fabjan, ki je med drugim soustanovitelj in podpredsednik slovensko-brazilske gospodarske zbornice. V državi, ki je lačna po spremembah, tako številne Brazilce privlači Bolsonarova špartanska radilkalna politika, po drugi strani pa se ne obremenjujejo z njegovo kontroverzno retoriko. Obljubil jim je, da bo največjo in namočnejšo južnoameriško državo spet naredil veličastno, tako kot je Američanom pred dvema letoma obljubil Trump. Obupani in naveličani Brazilci zdaj upajo, da bo držal svojo obljubo.

'Osamljen volk' s karizmatično osebnostjo

Jair Bolsonaro je nekdanji vojaški general, zadnja leta pa je služboval kot poslanec. Rodil se je v mestu Eldorado, ki v portugalščini pomeni 'zlat'. Kot najstnika so ga navdušili vojaki, ki so zavzeli njegovo rodno mesto, tisti čas pa je sicer v državi vladala diktatura, ki je nasprotnike oblasti trpinčila in pobijala. Bolsonaro je bil skozi čas v vojaškem svetu zelo aktiven in samosvoj. Imel je podporo preprostih vojakov, skupaj pa so opozarjali na njihove mizerne plače. Generali so ga na drugi strani označili za oportunista, večina pa se ni strinjala z njegovo odločitvijo, da stopi v svet politike. "Vedno je veljal za izredno individualističnega politika, ki si je prislužil popularnost s pomočjo svoje karizmatične osebnosti," je zapisal politični strokovnjak Eurico Figueiredo. Veliko Bolsonarovih intervjujev in govorov pa je zaslovelo, v devetdesetih letih se je njegova retorika še zaostrila. Takrat je kritiziral vlado predsednika Cardosa in trdil, da lahko samo vojna in ne volitve, spremeni kaj v državi. Vso svojo politično pot je veljal za osamljenega volka, ki je svoje interese vedno postavljal v ospredje. Ravno zaradi tega je zamenjal kar sedem političnih strank.

Red in disciplina

Bolsonaro v svojih govorih rad kritizira homseksualce, ženske in manjšine. Podpira policijsko nasilje, smrtno kazen, oborožitev prebivalstva, rad pa bi zgradil še več zaporov. Moti ga visoka rodnost med revnimi Brazilci, za katere pravi, da koristijo le koruptivni in populistični vladi. Privatizirati želi vsa državna podjetja in znižati davke. Zaskrbljujoče so bile njegove izjave, da bo, če bo izvoljen, Brazilija izstopila iz pariškega podnebnega sporazuma, tako kot je to storil Trump. Po pritisku javnosti je svoje izjave vendarle omilil in zagotovil, da bo spoštoval sporazum. A le v primeru, da Brazilija obdrži suverenost nad pristojnostmi v Amazoniji, v Andih in v Atlantskem oceanu.