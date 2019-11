Italijanska omaka in zdrava malica - tudi to sta lahko dve poslovni ideji. Prav ta dva izdelka Luigija Petrelle in Žive Pogačnik se bojujeta za zmago v 4. sezoni oddaje Štartaj, Slovenija! V Neaplju rojeni in v Maribor poročeni Petrella skuša prepričati s svojima pristnima italijanskima omakama za testenine, Pogačnikova pa s svojim zdravim obrokom.