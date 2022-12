Poročilo Boštjana Lindava, še v sredo tajno, je v četrtek objavila tudi Policija. V poročilu je opisanih več srečanj in težav, kot jih vidi Lindav. Od namigov, naj se Darka Muženiča čim prej postavi na čelo NPU, do menjave direktorja policijske uprave, prenosa varovanja s Policije na generalni sekretariat vlade, do neimenovanje Boštjana Lindava za polni mandat na čelu Policije. Bobnarjeva v poročilu premierju očita enake prijeme, kot se jih je v Policiji posluževala prejšnja Janševa vlada.