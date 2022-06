Prve primopredaje so v četrtek stekle med večino ministrov. Odhajajoči so prepričani, da svoje resorje novoizvoljenim ministrom predajajo v dobri kondiciji. Med nekaterimi je bilo vzdušje precej sproščeno, zdaj že bivši ministri pretekle vlade so celo ponudili svojo pomoč pri morebitnih izzivih na dotičnem resorju. Pred kamere je sama stopila Tatjana Bobnar, torej brez predhodnika Aleša Hojsa, do njegovega delovanja pa bila precej ostra. Dejala je, da smo bili priča pravnemu barbarstvu.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:17 audio-control-play-line Iz SVETA: Primopredaje poslov na ministrstvih 02:32 audio-control-play-line Iz SVETA: Prva redna seja nove vlade icon-chevron-left icon-chevron-right