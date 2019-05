Bocvana bo po petih letih znova dovolila lov na slone

V Bocvani trenutno domuje okoli 130.000 slonov, kar je več kot kjerkoli drugod na tej celini, vendar pa so bili le nekaj let nazaj precej ogroženi. Zaradi divjega lova in krčenja naravnega habitata je začelo njihovo število hitro upadati. Zaradi tega je leta 2014 Bocvana sprejela prepoved lova na afriškega slona. Prepoved, ki so jo sedaj umaknili in zaradi česar so se na bocvansko vlado vsule številne kritike, poroča CNN.

Prepoved lova na slone naj bi bila vedno le začasna

Bocvanski minister za okolje, divje živali in turizem Kitso Mokailaje dejal, da je bila prepoved vedno mišljena kot le začasna. Razlog za to naj bi bil vse večje navzkrižje med ljudmi in sloni. "Naša prizadevanja za ohranjanje živalske vrste se ni spremenila, vendar se prav tako ni spremenila naša odgovornost do ljudi," je dejal.

Sloni v tej južnoafriški državi vsako leto poškodujejo in ubijejo večje število ljudi. Bocvana bo zato odobrila 400 lovskih licenc na leto. Vendar pa številni okoljevarstveniki in aktivistične okoljevarstvene skupine dvomijo, da bo lov na žival pomagal pri zmanjšanju takšnih nezgod. Te se dogajajo predvsem zaradi poseganja ljudi v naravno okolje slonov.