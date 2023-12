Bodo bolniki zaradi spora med MF in UKC ostali brez nujnih preiskav?

Za veliko denarja gre pri sporu med Medicinsko fakulteto v Ljubljani in UKC-ja Ljubljana, ki ima že dolgo brado. In če je morda kazalo, da bo med obema institucijama vendarle prišlo do sporazuma, je petkova pogajanja Medicinska fakulteta odpovedala. V to ravnanje smo bili primorani, pojasnjujejo, saj je bil odziv UKC-ja na njihov dogovorjeni predlog negativen in brez vsebinske obrazložitve. Vodstvo UKC-ja pa odgovarja, da so se sestanka hoteli udeležiti, saj so stvari preresne, a so ostali pred zaprtimi vrati, zdaj pa se pripravljajo na možnost vložitve predloga za začasno odredbo, s katero bi sodišče ljubljanski Medicinski fakulteti naložilo zagotavljanje storitev za UKC. Bodo bolniki ostali brez nujnih preiskav?