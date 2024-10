Bodo davkoplačevalci za mariborsko onkologijo sedaj plačali več?

Kaj se dogaja na mariborski onkologiji, sta se po več kot mesecu dni opozarjanj na lastne oči prišla prepričat premier Robert Golob in zdravstvena ministrica Valentina Prevolnik Rupel. Nova stolpnica onkologije bi morala zrasti tik ob bloku stanovalcev na Masarykovi, ki pa so svoja stanovanja pripravljeni prodati, a le po tržni ceni. Tukaj se je zataknilo, država namreč ponuja manj, dela pa so se zaradi pritožb ustavila. Pa bomo davkoplačevalci za onkologijo plačali več, ker se o odkupih in cenah država ni predhodno pozanimala?