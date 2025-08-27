Svetli način
Bodo dijaki zaradi zastojev zamujali k pouku?

Ljubljana, 27. 08. 2025 18.48 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Maja Jakše
Pred začetkom novega šolskega leta so zaradi zastojev in del na avtocestah zaskrbljeni dijaki, ki se sprašujejo, ali bodo zaradi zastojev zamujali k pouku. "Če bi bila pretočnost prometa pri nas nagradna igra, bi bil to že pravi jackpot," pravijo v Dijaški skupnosti Celje, ki je dočakala sestanek tudi s predsednikom Darsa.

promet zastoji gneča dijaki študentje šola
