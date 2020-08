Negotovost doživlja predvsem industrija srečanj, zato so se zbrala zveneča imena te industrije, ki pokriva vse dogodke, kjer se zbere večje število ljudi. Prvič v času pandemije so se zbrali v istem prostoru, tema pogovora pa, kako naprej. Ali bodo dogodki kot so koncerti in festivali še obstajali, kot smo jih poznali pred koronavirusom?