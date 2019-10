Bodo kot duhovniki od zdaj lahko službovali tudi poročeni moški?

Ena od osrednjih tem sinode, ki se je začela 6. oktobra, je bilo izkoriščanje narave v Amazoniji, vključno z nedavnimi požari v amazonskem pragozdu. Papež Frančišek je v junija objavljenem delovnem dokumentu za sinodo z naslovom Nove poti za Cerkev in celostno ekologijo predlagal rešitve, s katerimi bi amazonskim ljudstvom pomagali preživeti, obenem pa ohraniti duhovno identiteto.

Na območju Amazonije namreč zelo primanjkuje duhovnikov. Največ prahu je dvignil papežev predlog v delovnem dokumentu, da bi pomanjkanje duhovnikov v Amazoniji reševali s posvečevanjem "preizkušenih" ovdovelih ali poročenih moških (viri probati), ki so se izkazali s svojim življenjem in bi želeli postati duhovniki. K temu poziva tudi več škofov in strokovnjakov iz regije.