Bodo krave bike iskale na Tinderju?

Novi predlogi zakonov, ki jih pripravlja ministrstvo za kmetijstvo, so precej razburili. Nekdanji sodelavec ministrice Mateje Čalušič se je zato odločil, da ji mora nujno priskočiti na pomoč s svojimi kreativnimi idejami – da bo volk sit in koza cela. No, ta nekdanji, enodnevni sodelavec, Aleksander Pozvek, je tako preveril, kako bi bila videti digitalizacija kmetijstva. Bodo imele svinje svoj Instagram profil, krave pa bodo bike iskale na Tinderju?