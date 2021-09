Bodo lekarne kmalu lahko lastniki veledrogeristov?

Po tem, ko je SMC želela korenito spremeniti zakon, se bo zdaj po številnih vloženih amandmajih v primeru zadostne podpore spremenil le en člen. Ta je v preteklosti dvignil že kar nekaj prahu. Gre za to, ali imajo lahko lekarne kot javni zavod v svoji lasti gospodarsko družbo, ki jim dobavlja izdelke. Gre za sklenjen krog, ki ga nekateri vidijo kot priložnost za neodvisnost lekarn od tujih dobaviteljev, drugi kot luknjo za morebitno pranje denarja. Po trenutnem zakonu, ki lekarnam prepoveduje lastništvo veledrogeristov, pa morajo Lekarne Ljubljana podjetje LL Grosist do konca leta prodati. Bodo poslanci spremenili zakon, da to ne bo potrebno?